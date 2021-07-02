أردوغان: الانتخابات بموعدها.. وسنواصل التنقيب شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في حزيران 2023، رافضاً دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة.جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا.وقال أردوغان إن الانتخابات ستجري بموعدها في حزيران 2023، وأن الشعب سيلقن "هؤلاء الكاذبين" الدرس اللازم مجدداً في صناديق الاقتراع، في إشارة إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.من ناحية أخرى، قال أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط وسنواصل وجودنا".