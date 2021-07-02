عربي-دولي

أردوغان: الانتخابات بموعدها.. وسنواصل التنقيب شرق المتوسط

Lebanon 24
02-07-2021 | 14:30
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في حزيران 2023، رافضاً دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وقال أردوغان إن الانتخابات ستجري بموعدها في حزيران 2023، وأن الشعب سيلقن "هؤلاء الكاذبين" الدرس اللازم مجدداً في صناديق الاقتراع، في إشارة إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط وسنواصل وجودنا".
 
وأكد أن تركيا ستقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارها لاسيما شرق المتوسط ومحيط قبرص.

وفيما يخص لقاحات كورونا كرر أردوغان تصريحه السابق، وقال إن أكثر الدول الأوروبية تقدما لقاح كورونا لا يعطى مجاناً.

وأشار إلى أن عمليات التطعيم ستتواصل بسرعة في تركيا، و"قريباً سيدخل اللقاح المحلي حيز الاستخدام".

في تصريح سابق قال أردوغان خلال إجراء التجارب السريرية على لقاح محلي إن أغلب الدول الغربية تعطي لقاح كورونا بشكل مأجور، واستشهد ببريطانيا كمثال، وهو ما أثار جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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