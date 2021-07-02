عربي-دولي

الخزانة الأمريكية تشطب أسماء ثلاثة إيرانيين من قائمة العقوبات

Lebanon 24
02-07-2021 | 15:00
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أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة عن رفع عقوباتها عن ثلاثة مواطنين إيرانيين.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان عنها أن هذا الإجراء يخص المواطنين الإيرانيين بهزاد دانييل فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان، مشيرة إلى أن الشخص الأخير تعرض لجولتين من العقوبات الأمريكية.

ونفى متحدث باسم الخزانة وجود أي علاقة بين رفع أسماء هؤلاء الإيرانيين من قائمة العقوبات والمفاوضات الجارية حاليا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعكس أي تغير في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء إيران.
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