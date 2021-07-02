عربي-دولي

بوتين وماكرون يبحثان ليبيا وأوكرانيا وقره باغ

Lebanon 24
02-07-2021 | 16:21
A-
A+
Doc-P-839094-637608650600434753.jpg
Doc-P-839094-637608650600434753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جملة من القضايا الدولية، بينها الوضع في ليبيا والأزمة الأوكرانية والوضع في قره باغ.

وجاء في بيان عن الكرملين أن الرئيسين أكدا "سعيهما لمواصلة المساعدة في تفعيل العملية السياسية بمشاركة كافة القوى الليبية الرئيسية".

وأطلع الرئيس بوتين نظيره الفرنسي على سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول قره باغ، حيث "لا تزال الأوضاع مستقرة، وإلى حد كبير بفضل حضور قوات حفظ السلام الروسية، حيث تمت تهيئة الظروف للنشاط الاقتصادي الطبيعي وإزالة العقبات أمام الروابط الاقتصادية والنقل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك ضرورة "لمشاركة أقوى للشركاء الأوروبيين وخاصة فرنسا في حل القضايا الإنسانية للسكان في المناطق التي تضررت جراء النزاعات".

وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، دعا الرئيسان إلى "تنشيط عملية التفاوض لغرض تنفيذ اتفاقيات مينسك التي كانت ولا تزال الأساس الوحيد للتسوية" في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "الرئيس الروسي أشار إلى خطوات كييف الهدامة التي تؤدي إلى إحباط الجهود المبذولة، بما فيها ضمن إطار رباعية نورماندي. وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ السلطات الأوكرانية التزاماتها، وقبل كل شيء إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك وتحديد الصفة القانونية الخاصة لمنطقة دونباس".

كما أطلع بوتين ماكرون على نتائج القمة الروسية الأمريكية في جنيف يوم 16 حزيران الماضي.

وأعار الرئيسان "اهتماما خاصا لقضايا الاستقرار والأمن في أوروبا"، وتبادلا الآراء حول آفاق تطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث جرى التأكيد على ضرورة "حل القضايا الملحة مثل الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب الدولي والرعاية الصحية والمناخ وتسوية النزاعات الإقليمية، ما من شأنه أن يسهم في خلق علاقات بناءة وقابلة للتنبؤ بمآلها بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والعودة إلى الحوار الطبيعي المبني على الاحترام المتبادل".

وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة لذلك إذا كان هناك اهتمام حقيقي من قبل الاتحاد الأوروبي بذلك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-07-02
16:30 | 2021-07-02
16:25 | 2021-07-02
16:00 | 2021-07-02
15:30 | 2021-07-02
15:00 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website