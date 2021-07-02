قرارات جديدة للسعودية في ما يتعلّق بفيروس كورونا.. ماذا جاء فيها؟

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "الحكومة السعودية فرضت إجراءات جديدة في إطار مكافحة فيروس كورونا، من ضمنها منع مواطنيها من السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام من دون إذن مسبق من السلطات".ولفت مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إلى أنه "انطلاقاً من حرص الحكومة السعودية على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقاً".كما تقرّر تعليق القدوم من كلّ من الإمارات، وإثيوبيا وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان؛ "إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً".وأضاف المصدر أنه "من ضمن القرارات، إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها للمواطنين وغيرهم.وسيكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 4 تموز 2021".وأشار المصدر إلى أنه سيتم استثناء المواطنين المتواجدين حالياً في أي من تلك الدول من هذه القرارات، والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 4 تموز 2021، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك".وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها، توخّي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.