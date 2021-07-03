بعد وفاة غامضة لضابط أميركي ببلد عربي.. تقارير تربطه باغتيال سليماني

قالت مواقع إخبارية إيرانية أن ضابطا أميركياً توفي مؤخرا في قطر وسط ظروف غامضة كان له دور في عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.وأكد البنتاغون مؤخرا أن الضابط برتبة مقدم في سلاح الجو الأميركي، جيمس ويليس، لقي مصرعه في 26 حزيران الماضي جراء حادث غير قتالي وقع في قاعدة العديد الجوية بقطر.وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن التحقيق جار في الحادث دون شرح مزيد من المعلومات.في غضون ذلك، نشرت بعض المواقع الإخبارية الإيرانية غير الرسمية، منها "ركنا" و "آنا"، تقارير مفادها أن هذا الضابط كان ضمن لائحة المشاركين في اغتيال سليماني الذي قتل بغارة أميركية في بغداد مطلع عام 2020.ولم يتم تقديم أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن وضعها لائحة تضم 48 متهما في قضية اغتيال سليماني.