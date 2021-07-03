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عربي-دولي
وزير يستعد للطلاق
Lebanon 24
03-07-2021
|
01:00
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علن متحدث باسم وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، وأحد أبرز الوزراء في حكومة بوريس جونسون، الجمعة أن "غوف انفصل عن زوجته سارة فاين ويستعدان للطلاق".
وقال المتحدث إنه "انفصال ودي تماما لم يتدخل فيه أي شخص آخر.. لقد ابتعدا عن بعضهما خلال العامين الماضيين لكنهما ما زالا صديقين".
وأضاف: "اتفقا على الانفصال وهما الآن في عملية إنهاء إجراءات الطلاق".
وتابع: "سيواصلان رعاية طفليهما وسيظلان صديقين.. تدعو الأسرة الجميع للحفاظ على خصوصيتها في الوقت الراهن، ولن تقدم أي معلومات إضافية".
المصدر:
وكالات
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