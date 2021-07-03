جنوب إفريقيا تسجل رقما قياسيا في الإصابات بكورونا





وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في بيان إنّه سجّل الجمعة "24.270 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع إجماليّ عدد الحالات المؤكّدة مختبريّاً إلى 2.019.826". سجّلت جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرّراً من فيروس كورونا في القارّة الإفريقيّة، الجمعة رقماً قياسيّاً من الإصابات بلغ 24 ألف حالة جديدة، ليتجاوز بذلك مجموع الإصابات في البلاد مليوني حالة، حسب الإحصاءات الرسميّة.وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في بيان إنّه سجّل الجمعة "24.270 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع إجماليّ عدد الحالات المؤكّدة مختبريّاً إلى 2.019.826".

ويُعتبر الرقم اليومي الذي سُجّل الجمعة قياسيّاً، ويتجاوز الرقم القياسي السابق (21.980) المسجّل في يناير 2021. وارتفع إجماليّ عدد الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس إلى 61.332.



وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، فرض قيود جديدة في البلاد، لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الناتج من المتحوّرة "دلتا" الشديدة العدوى.