السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى هذه البلدان من دون إذن مسبق

#عاجل #وزارة_الداخلية: انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين وفي ظل استمرار تفشي كورونا فقد تقرر 1- منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من #إثيوبيا و #الإمارات و #فيتنام.#واس_عام pic.twitter.com/l37lDyRs8c
— واس العام (@SPAregions) July 2, 2021
#عاجل #وزارة_الداخلية: انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين وفي ظل استمرار تفشي كورونا فقد تقرر 1- منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من #إثيوبيا و #الإمارات و #فيتنام.#واس_عام pic.twitter.com/l37lDyRs8c