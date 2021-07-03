ارتفاع ضحايا انهيار المبنى في فلوريدا الأمريكية إلى 22 قتيلا

أعلنت السلطات الأميركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 22 شخصا.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي دايت، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين، اليوم السبت، إنه تم العثور على ضحيتين في الحطام، ليرتفع عدد القتلى إلى 22 شخصا.وأضافت ليفين كافا أن السلطات حددت ما حصل لـ139 شخصا بين هؤلاء الذين يمكن أنهم كانوا في المبنى خلال انهياره، بينما لا يزال مصير 126 آخرين غير معروف.ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح 24 من الشهر الماضي وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.