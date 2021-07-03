عربي-دولي

توقعات بارتفاع منسوب التوتر الأميركي-التركي.. هكذا ردت أنقرة على واشنطن

Lebanon 24
03-07-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-839210-637609028908443817.jpg
Doc-P-839210-637609028908443817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نددت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عنها بقرار الولايات المتحدة إدراج تركيا على قائمة الدول التي تمارس تجنيد الأطفال.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "هذا مثال صارخ على النفاق وازدواجية المعايير، إذ أن الولايات المتحدة تساعد علنا وتقدم الأسلحة لجماعات كردية مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تجند الأطفال قسرا".

وأضافت: "من المشين أن القائمة لم تتضمن الجماعات المسلحة الكردية، التي تخوض تمردا ضد تركيا منذ أكثر من 40 عاما".

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس تقرير "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير إن "تركيا تقدم دعما ملموسا" لـ"فرقة السلطان مراد" في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة وتقول الخارجية الأميركية إنه يجند ويسخر الأطفال في القتال.

وهذه المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر بين الطرفين.

وقال مسؤول أميركي بارز إن تركيا لها صلة بتجنيد الأطفال في ليبيا، وأن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2021-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2021-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2021-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2021-07-03
04:30 | 2021-07-03
04:00 | 2021-07-03
03:30 | 2021-07-03
03:00 | 2021-07-03
02:30 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website