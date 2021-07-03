عربي-دولي

واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة

Lebanon 24
03-07-2021 | 06:30
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تقديم مكافأة تصل إلى أربعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة، ويتلقى الأوامر من قيادة التنظيم في إيران.
 
ودعا حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية في تغريدة على تويتر إلى تقديم معلومات عن الإرهابي المطلوب للعدالة.

وجاء في التغريدة "ترك هذا الإرهابي بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خرابا في اليمن وأهله".

وأشارت التغريدة إلى أن القوسي يعرف أيضا باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد.

وظهر في التسجيلات المصورة للتنظيم، مشجعا على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة. ودعت الخارجية إلى التبليغ نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.

من هو الإرهابي إبراهيم القوسي؟
ولد في السودان عام 1960، يعرف باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، وهو قيادي بارز بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. يتلقى الأوامر من قيادة القاعدة بإيران ويدبر عمليات إرهابية في اليمن. شجع على شن عمليات إرهابية منفردة بالولايات المتحدة ورصدت الخارجية الأميركية مكافأة 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
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