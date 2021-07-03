عربي-دولي

بكين تدعو واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي

Lebanon 24
03-07-2021 | 07:30
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اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يى، أن الجذور الأساسية لأزمة الملف النووي الإيراني، تعود إلى الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق وضغوطها القصوى على طهران، داعيا واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق النووي واحترام قرارها لعام 2015.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الصيني الذي قال إنه "من الحكمة أن يقوم من سدد السهم بالتراجع عن إطلاقه".

وأضاف الوزير قائلا إنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن وتصحيح خطأها في هذا الصدد.

وتحدث وزير الخارجية الصيني عن مختلف القضايا الدولية وأبرزها عن أفغانستان، حيث قال إن "الولايات المتحدة هي التي أوجدت المشاكل والنزاعات في أفغانستان في المقام الأول، ولاينبغي أن يتحمل الآخرون عبء أمريكا، موضحا أن انسحاب واشنطن من أفغانستان لا ينبغي أن يكون من باب التخلي عن المسؤولية.

ودعا وانغ المجتمع الدولي إلى معارضة الأحادية الأمريكية، قائلا إن محاولة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تهدف إلى إحياء عقلية الحرب الباردة، والتي ينبغي أن تتخلى عنها وترميها في مزبلة التاريخ.
(سبوتنيك)
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