روسيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء متحورة دلتا

أعلنت الحكومة الروسية عن تسجيل 679 وفاة السبت جراء كوفيد-19، وهي حصيلة قياسية لليوم الخامس على التوالي.وتأتي هذه الحصيلة في وقت تشهد البلاد تفشيا واسعا لمتحورة دلتا.وأحصت روسيا 24439 إصابة جديدة السبت في حصيلة هي الأعلى منذ الموجة الوبائية الثانية في منتصف كانون الثاني.روسيا لن تفرض تدابير حجر رغم تسجيل وفيات قياسية بالفيروسوفي وقت سابق أعلنت روسيا الجمعة إنها لن تفرض تدابير حجر جديدة رغم تسجيل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.