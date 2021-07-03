عربي-دولي

روسيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء متحورة دلتا

Lebanon 24
03-07-2021 | 15:00
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أعلنت الحكومة الروسية عن تسجيل 679 وفاة السبت جراء كوفيد-19، وهي حصيلة قياسية لليوم الخامس على التوالي.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تشهد البلاد تفشيا واسعا لمتحورة دلتا.

وأحصت روسيا 24439 إصابة جديدة السبت في حصيلة هي الأعلى منذ الموجة الوبائية الثانية في منتصف كانون الثاني.

روسيا لن تفرض تدابير حجر رغم تسجيل وفيات قياسية بالفيروس
وفي وقت سابق أعلنت روسيا الجمعة إنها لن تفرض تدابير حجر جديدة رغم تسجيل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.
 
سجلت السلطات الجمعة 679 وفاة بفيروس كورونا خلال فترة 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الرابع على التوالي وفق تعداد رسمي.

وتواجه روسيا، خامس أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم، تفشيا واسعا للوباء نجم عن انتشار المتحورة “دلتا” شديدة العدوى وسط تدهور الوضع جراء بطء حملة التطعيم.
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