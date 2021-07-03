عربي-دولي

غرق 43 مهاجراً قبالة سواحل تونس وإنقاذ 84 آخرين

Lebanon 24
03-07-2021 | 14:00
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 قال الهلال الأحمر التونسي لرويترز اليوم السبت إن ما لا يقل عن 43 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل جرجيس التونسية لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وإن 84 تم إنقاذهم.
 
وغرق مركب المهاجرين الذي انطلق من شواطئ زوارة الليبية ليل الجمعة ويضم مهاجرين من مصر والسودان وإريتريا وبنغلادش.
 
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