السيسي وبن زايد يشهدان افتتاح ”قاعدة 3 تموز“ العسكرية المصرية

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتاح “قاعدة 3 يوليو” العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي دشنها عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.وهنأ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان السيسي وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية، متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي.كذلك، نقل الشيخ محمد بن زايد تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطيب تمنياته لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم والرفعة والرخاء، بحسب ما ذكرتوكالة أنباء الإمارات (وام).