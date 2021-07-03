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مصر: الأرصاد تعلن درجة حرارة مخيفة تضرب البلاد

Lebanon 24
03-07-2021 | 10:30
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن درجات حرارة قياسية مفزعة، ستضرب البلاد، خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة في بيان نقله موقع "مصراوي" أن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة على مختلف المناطق اليوم، خاصة بسبب ما تشهده البلاد من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.
ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة، اليوم السبت 3 تموز، 40 درجة مئوية.

وردت الأرصاد على أحد المشككين في صحة تلك الدرجات، بقولها إن تلك هي الدرجات المقاسة، أما درجة الحرارة المحسوسة، فمتوقع أن تصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية.

وأشارت إلى ارتفاع درجات الحرارة ومتوقع أن يستمر هذا الارتفاع إلى نحو 5 أيام، بسبب تأثيرات منخفض الهند الموسمي.
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