عربي-دولي

في أول زيارة من نوعها بعد السيسي.. وزيرة مصرية تتوجه إلى بغداد

Lebanon 24
03-07-2021 | 11:30
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تتوجه وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إلى العراق على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
 
وتعد هذه الزيارة هى الأولى لمسؤول حكومي مصري عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق الأسبوع الماضي، والتي شكلت أساسا راسخا لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وقالت جامع إن زيارتها تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي وبدء التنفيذ الفعلي لقرارات القمة الرئاسية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة العراقية تشمل وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ووزير التجارة علاء الجبوري ووزير التخطيط خالد بتال النجم، الى جانب عقد لقاء بمقر اتحاد الصناعات العراقي يضم ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.
وأوضحت جامع ان الزيارة تستهدف بحث كافة الموضوعات والملفات الاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي، واستعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل اللوجيستي والتعدين، إضافة إلى نقل الخبرة المصرية فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة للجانب العراقى.

كما سيجري خلال الزيارة بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث.
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