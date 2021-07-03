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الإعلان عن موعد بدء توفير لقاح كورنا المصنع في مصر

Lebanon 24
03-07-2021 | 12:00
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كشفت مصادر مصرية أنه سيتم البدء في توفير لقاح كوروأضافت المصادر أنه خلال الشهور الستة المقبلة ستكون الطاقة الإنتاجية لمصنع العجوزة للقاح "سينوفاك" 80 مليون جرعة.

وتابعت أن "مصنع اللقاحات بمنطقة السادس من تشرين الأول تم الانتهاء من 8 معامل بالمصنع بسعة تخزينية 150 مليون جرعة وطاقة إنتاجية 3 ملايين جرعة يوميا وبطاقة مليار جرعة سنويا" مشيرة إلى أن "مصر بدأت بتعبئة اللقاح وقريبا سيتم نقل التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع لتكون عملية الإنتاج 100% مصرية".

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إنتاج 650 ألف جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك" مشيرة إلى أنه خلال أيام سيتم إنتاج 2 مليون جرعة على أن تدخل مراحل التحليل لبدء توفيرها بالمراكز للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه "خلال أيام ستستقبل مصر مواد خام تكفي لتصنيع 7.5 مليون جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك" وتابعت: "مع نهاية الشهر الجاري سيتم تصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" في مصر" واستكملت : "اللقاح آمن وفعال ويحمي من العدوى ومخاطرها الكبيرة" .

وحول متحور "دلتا" قالت وزارة الصحة والسكان "حتى يوم الثلاثاء الماضي لم يتم رصد أي سلالات متحور في مصر ونتابع بشكل جيد وخطورة متحور "دلتا" أنه سريع الانتشار فقط ويكون له أعراض في الجهاز الهضمي علاوة على الأعراض الطبيعية".ونا المصنع محليا "سينوفاك" للمواطنين في المراكز خلال شهر آب المقبل بطاقة إجمالية من 10 الى 15 مليون جرعة شهريا.
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