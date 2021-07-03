عربي-دولي

خبير: أفغانستان مقبلة على أزمة خطيرة قد تتطور إلى حرب أهلية

Lebanon 24
03-07-2021 | 12:30
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قال مدير مركز الباب للدراسات الاستراتيجية الدكتور جاسم التقي، إن واشنطن قررت أن تُكمل عملية الانسحاب من أفغانستان في الـ 4 من شهر يوليو/تموز الجاري، بعد أن كان مقرراً لها الانسحاب من البلاد في الـ 11 من أيلول القادم.
وأضاف التقي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من قاعدة باغرام، يعني أن واشنطن جادة جداً في عملية الانسحاب.
وأشار إلى أنه "قد يتم تسليم القاعدة لتركيا باعتبارها عضوا فعالا في قوات حلف الناتو".

لكنه أكد في الوقت نفسه على أن "أفغانستان مقبلة على أزمة كبيرة وخطيرة جداً قد تتطور إلى حرب أهلية دموية ما بين طالبان والقوة الأفغانية الأخرى المعارضة لها جراء عملية انسحاب القوات الأجنبية".
ولفت إلى أن الوضع  في أفغانستان قد يكون خطيراً ما لم يكن هناك مبادرات سلام حقيقية وقوية من قبل دول فاعلة في هذا الأمر مثل موسكو.

كما دعا روسيا للتوسط والتدخل لمنع هذا التدهور، خصوصا أنها تؤكد دائما على ضرورة التسوية السلمية في أفغانستان، موضحا أن موسكو تملك رؤية مستقبلية بأن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية سيخلق فراغا سياسيا ويؤدي إلى حرب أهلية، على حد قوله.
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