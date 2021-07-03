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طلب غريب.. مسؤولة تونسيّة تدعو لإصدار فتوى تلغي عيد الأضحى

Lebanon 24
03-07-2021 | 15:00
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دعت مسؤولة محليّة في تُونس وزارة الشؤون الدينية إلى إصدار فتوى تقضي بإلغاء عيد الأضحى لهذه السّنة، وذلك في طلبٍ ارتبط بخلفيات طبية تتعلق بفيروس “كورونا”.

ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، فإنّ معتمد حي الرياض بسوسة في تُونس، بدور جغام ضميد، هي التي اقترحت هذا الأمر على الوزارة التّونسية.

وخلال اجتماع اللجنة الجهوية المنعقد اليوم الخميس، بمقر ولاية سوسة إثر تطور الوضع الوبائي واكتشاف الطفرة الهندية بـ 5 معتمديات بالجهة، دعت ضميد إلى “تخصيص الأموال المخصصة لشراء الأضحية من قبل كل عائلة لتوفير العنصر البشري للمستشفيات وشراء أجهزة التنفس”.

يُشار إلى أنّ الحكومة التّونسية مدّدت قبل يومين، ساعات حظر التجول ليلاً في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.
 
 
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