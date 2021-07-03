تعلم إطلاق النار على يد "داعش".. قصة طفل بريطاني خسر عائلته وبات سجيناً

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً جديداً وثقت فيه قصة فتى بريطاني يُدعى عبدالله، يعيش في سجن خاص كان يعيشُ تحت حكم تنظيم "داعش" الإرهابي.ووفقاً للصحيفة، فإنّ الفتى البالغ من العمر 13 عاماً، يعيشُ في سجن خاص تديره القوات الكردية لأطفال مسلحي "داعش".وكان عبدالله انتقل من لندن إلى سوريا برفقة والديه عندما كان يبلغ من العمر 8 سنوات، وكان الهدف من هذا الانتقال هو العيش في منطقة يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.وأبلغ الفتى البريطاني، الصحفي أندرو دروري، الذي يعمل على تصوير فيلمه القادم "منطقة الخطر"، أنه تعلم إطلاق النار بمجرد وصوله إلى سوريا على يد التنظيم.وأوضح عبدالله الذي يتحدث الانكليزية بشكل جيد أنه "تعلّم استعمال بندقية طراز AK-47 رفقة أطفال آخرين تحت إشراف قادة داعش".ومع هذا، فقد كشف الصبي أنّ والدته بادرت إلى إحراق جوازات السفر بعد وصولهم إلى سوريا، في خطوة هدفها إظهار الولاء للتنظيم.وفي حديثه، كشف عبدالله أن عائلته قُتلت بأكملها في سوريا في الباغوز، المعقل الأخير لـ"داعش" الذي استهدفته غارات أميركية كثيفة في آذار 2019.وفي الوقت الحالي، فإنّ عبدالله يمكثُ في مركز لإعادة إدماج الشباب يشرف عليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فإنّ الفتى لا يتذكر تاريخ ميلاده في حين أن عائلته تنحدر من باكستان.وسرد عبدالله تفاصيل أخرى عن حياته في بريطانيا، إذ قال إنه كان من مشجعي نادي "تشيلسي" ويحب الأجهزة الالكترونية. ووسط كل ذلك، فقد أبدى رغبته في العودة إلى بريطانيا.