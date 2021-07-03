"ينفث غازاً ساماً".. بركان يهدد عاصمة الفيلبين

ينفث بركان يبعد 50 كيلومترا جنوبي مانيلا غازا ساما منذ نحو أسبوع مغرقا العاصمة الفيليبينية وضواحيها في ضباب دخاني رمادي يمكن أن يشكل خطورة على أكثر من 300 ألف شخص.ويقع بركان تال وسط بحيرة وهو من أكثر البراكين نشاطا في الفيليبين الواقعة في "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط بركاني وزلزالي كثيف.وبدأ البركان قبل أيام بنفث كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكبريت وغطى العاصمة تدريجا بضباب دخاني، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير الأشخاص الذين يعانون أمراضا، وقدّرت أن الدخان قد يكون خطرا على حياة أو صحة أكثر من 300 ألف شخص.وأوضحت الحكومة أن ما لا يقل عن 2400 من سكان القرى القريبة من البحيرة نزحوا إلى أماكن أبعد لدى أقاربهم أو في مدارس مغلقة بسبب فيروس كورونا.وتوقعت المسؤولة المحليّة عن إدارة الكوارث الطبيعية جوزيليتو كاسترو لوكالة فرانس برس إجراء "عمليات إجلاء أخرى في الأيام المقبلة".وحدث آخر ثوران لبركان تال في كانون الثاني 2020، وتسبب في نزوح 135 ألف شخص ونفوق مواش وردم عشرات المنازل بسبب تدفق الحمم البركانية، ونفث رماداً بقطر 15 كيلومتراً.