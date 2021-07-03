عربي-دولي

أكراد سوريا يسلمون روسيا 20 طفلاً من عائلات داعش

Lebanon 24
03-07-2021 | 16:59
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سلّمت الإدارة الذاتية الكردية، السبت، في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا وفداً دبلوماسياً روسياً عشرين طفلا فقدوا آباءهم المرتبطين بتنظيم داعش، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لفرانس برس إنه "تم تسليم 20 طفلاً من الجنسية الروسية كانوا في مخيم روج" إلى الوفد الروسي السبت.

وأضاف المصدر أن جميع الأطفال أيتام وتتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و16 عاما.

وكانت موسكو قد استلمت من الإدارة الذاتية الكردية في نيسان 34 طفلاً يتيما من أبناء العائلات المنتمية لتنظيم داعش

وروسيا من أولى القوى الأجنبية التي بدأت تنظيم عمليات ترحيل لمواطنيها من سوريا والعراق، وتسلمت حتى الآن أكثر من 200 شخص من سوريا.

وتتردّد غالبية الدول، لا سيما الأوروبية في الاستجابة لدعوة الأكراد. وقد رحّل بعضها مثل فرنسا عددا محدودا من الأطفال بينهم أيتام.

ودقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء الماضي ناقوس الخطر، بشأن "مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزين في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة".

وعلى إثر ذلك، أكدت الإدارة الذاتية الكردية ضرورة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال العائلات المنتمية لتنظيم داعش، وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها.
وبدأت الحرب في سوريا العام 2011 وتعقّدت بمرور الأعوام مع ضلوع قوى أجنبيّة وتزايد عدد الجماعات المسلحة والجهادية.
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