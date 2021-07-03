20 عاماً على غزو أفغانستان.. تعرف إلى أبرز محطاته

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، يسير وفق المسار المحدد، في الوقت الذي تقوم حركة طالبان فيه بصورة يومية بالسيطرة على المزيد من المناطق وتستسلم لها القوات الحكومية.بدأت الحرب على أفغانستان، في 7 تشرين أكتوبر 2001، بعد رفض حركة طالبان، تسليم زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، للولايات المتحدة، بعد اتهامه بالوقوف وراء هجمات الـ 11 من أيلول.وحملت العملية الأولى لغزو أفغانستان، اسم "الحرية الباقية" وامتدت من عام 2001-2014، وشارك فيها تحالف من أكثر من 40 دولة، من ضمنها كافة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أما العملية الثانية فحملت اسم "حارس الحرية" منذ 2015- حتى الآن.وشارك في "الحرية الباقية"، قرابة 28 ألف جندي أميركي، فضلا عن آلاف من جنود الدول الأخرى أبرزها بريطانيا، كما أنشئت قوات المساعدة الدولية "إيساف" بقرار من الأمم المتحدة، ووصل تعدادها عام 2009 إلى 64 ألف جندي من 42 دولة.ومنذ اليوم الأول للغزو، تولت الولايات المتحدة وبريطانيا، القصف الجوي، والتغطية لهجوم قوات حلف الشمال الأفغاني، المناهض لحركة طالبان والقاعدة، وفي عام 2002، دخلت القوات الأميركية والبريطانية والكندية والأسترالية المعركة على الأرض، مع قوات تتبع حلف الناتو.وفي تشرين ثاني2001، دخلت قوات حلف الشمال، بغطاء أميركي عنيف من القصف، العاصمة الأفغانية كابول، بعد انسحاب قوات طالبان إلى المناطق الجنوبية من البلاد.وبعد سقوط كابول، شرعت الولايات المتحدة، في قصف عنيف على جبال تورا بورا، واستهدفت الكهوف فيها، بعد أنباء عن اختباء أسامة بن لادن في داخلها.وفي أيار 2003، أعلنت الولايات المتحدة، انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في أفغانستان، وسط إعادة تجمع لقوات طالبان في جنوب البلاد، من أجل بدء هجمات مضادة بعد خسارتهم السيطرة على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد.وما بين أعوام 2004-2009 تصاعدت هجمات حركة طالبان، ضد قوات التحالف، وقرر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إرسال 17 ألف عنصر من الجيش إلى أفغانستان لمواجهة الهجمات، وارتفع العدد إلى 38 ألفا.وفي أيار 2011، قوة أمريكية خاصة، تخترق الأجواء الباكستانية بمروحيات، وتنفذ هجوما خاطفا على منزل في منطقة أبوت آباد قرب العاصمة إسلام آباد، وتغتال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن مع مرافقيه، وتأخذ جثته معها، ويعلن الرئيس أوباما اغتيال ابن لادن رسميا.وفي العام ذاته، بدأت أحاديث تتسرب عن اجتماعات سرية بين دبلوماسيين أميركيين ، وممثلين عن حركة طالبان في ألمانيا وقطر، لبحث الوضع في البلاد وإمكانية الانسحاب العسكري. ليعلن أوباما عام 2014، عن خطة لسحب جميع القوات من البلاد، وإبقاء قرابة 10 آلاف جندي حتى عام 2016.وقعت واشنطن في شباط اتفاقا مع طالبان، لانسحاب قواتها من أفغانستان، وبدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية في الدوحة.ونهاية 2020 توصلت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لاتفاق مبدئي، بشأن عملية السلام بالبلاد، ووقعا أول اتفاق مكتوب منذ 19 عاما من عمر الحرب الطاحنة.