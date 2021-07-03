عربي-دولي

استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي

Lebanon 24
03-07-2021 | 13:31
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، السبت.

وقالت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن طاقم السفينة لم يصب بأذى، كما لم تلحق أضرار بالغة بالسفينة.

وذكرت أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت قوات إيرانية هاجمت سفينة الشحن التي يملكها إسرائيليون.

وكانت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران قد ذكرت في وقت سابق، أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.
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