بايدن: لسنا متأكدين من مسؤولية روسيا عن هجوم الفدية الأخير

وأضاف بايدن: "الحقيقة هي أنني وجهت مجتمع الاستخبارات لإعطائي نظرة عميقة على ما حدث وسأعرف غدًا بشكل أفضل".

وقال بايدن: "إذا كان ذلك بعلم أو نتيجة روسيا، فأنا أبلغت بوتين أننا سنرد"، في إشارة إلى اجتماعه مع الزعيم الروسي الشهر الماضي.وتابع: "لسنا متأكدين. لم يكن التفكير الأولي هو الحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين بعد".وقال كايل هانسلوفان، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني Huntress Labs، إنه يعتقد أن عصابة المجرمين الإلكترونيين تعمل خارج أوروبا الشرقية أو روسيا، وقد أدى هجوم الفدية الأخير هذا بالفعل إلى تدمير عشرات شركات دعم تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على أداة Kaseya للإدارة عن بعد والتي تسمى VSA. وقال هانسلوفان إنه في حالة واحدة على الأقل، طالب المهاجمون بفدية قدرها 5 ملايين دولار.وقال هانسلوفان إن ما يصل إلى 200 من عملاء مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات الثلاثة المتأثرين تعرضوا للاختراق من قبل البرامج الضارة.يشبه هذا الهجوم على غرار سلسلة التوريد في طبيعته التكتيك الذي استخدمه المتسللون الروس في هجوم SolarWinds، على الرغم من أنه في هذه الحالة تم استخدام البرنامج الضار لاختطاف شبكات الضحايا بدلاً من التجسس عليها.