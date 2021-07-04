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وزير الداخلية السعودي: هذه جريمة كبرى!

Lebanon 24
04-07-2021 | 06:30
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شدد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على أنّ نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزاً للأنظمة في المملكة وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وقال وزير الداخلية السعودي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يوم السبت: "سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة".
 
ويأتي ذلك في ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن الحملات الميدانية المشتركة للفترة من 24 حزيران حتى 30 من الشهر ذاته لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 19812 مخالفا، منهم 8570 مخالفا لنظام الإقامة، و10295 مخالفا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 5 أشخاص.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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