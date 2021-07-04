عربي-دولي

53 درجة مئوية.. دولة عربية تسجل حرارة تقترب من "الغليان"!

Lebanon 24
04-07-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-839436-637609781860960814.jpg
Doc-P-839436-637609781860960814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سجلت دولة عربية درجة حرارة تقترب من "الغليان"، وذلك في ظل الموجة الحارة التي تضرب العديد من بلدان العالم العربي.

 

وحسب صحيفة "الراي"، قال المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية بالكويت عبدالعزيز القراوي، إن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت، يوم الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية".

 

وأضاف أن "درجة الحرارة وصلت خلال الأيام الماضية إلى 53.5 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق الكويت".

 

وأوضح القراوي أن "قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة، وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل".

 

وأشار إلى أن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس والتي يمكن قراءاتها من أجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى، تراوحت ما بين 65 و70 درجة مئوية، متوقعا انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية غدا الأحد، لتتراوح بين 48 و49 درجة مئوية".

 

ووفقا للصحيفة، فقدت شهدت محافظات بالكويت بينها سلوى والجهراء، انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين في البلد الخليجي إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

 

وقال الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء مطلق العتيبي، إن مؤشر الاستهلاك الكهربائي وصل اليوم إلى نحو 14950 ميغاواط حدا أقصى عند وصول درجة الحرارة إلى 52 درجة مئوية، مؤكدًا أن الوزارة لديها الطاقة الكهربائية الكافية إلا أن ذلك لا يعني الاستهلاك المفرط للكهرباء.

 

المصدر: سبوتينك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-07-04
03:30 | 2021-07-04
03:00 | 2021-07-04
02:30 | 2021-07-04
02:00 | 2021-07-04
01:30 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website