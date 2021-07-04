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إصابة شخصَيْن بسقوط طائرة في كازاخستان

Lebanon 24
04-07-2021 | 01:00
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أدى سقوط طائرة من طراز "آن-2" في كازاخستان، اليوم الأحد، إلى إصابة طيارين كانا على متنها، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزارة الطوارئ في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المصابين نقلا إلى المستشفى في حالة صحية مقبولة.

وأضافت أنّ الطائرة خرجت لذرّ السماد فوق حقول الأرز، لكنّها تعرضت لعطل فني بعد دقائق من الإقلاع وسقطت في حقل لدى محاولة الهبوط الاضطراري.
المصدر: روسيا اليوم
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