عربي-دولي

نائب يعلّق ساخراً: "سرقوا الرئيس واستبدلوه بشبيه له"!

Lebanon 24
04-07-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-839456-637609841228932893.jpg
Doc-P-839456-637609841228932893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو البرلمان الأوكراني عن كتلة "منصة المعارضة – في سبيل الحياة"، إيليا كيفا، في تعليق ساخر إنهم "سرقوا" رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، "واستبدلوه بشبيه له".

وأضاف النائب الأوكراني في مادة نشرها على "تيليغرام" وأرفقها بمقطع فيديو قديم ظهر فيه زيلينسكي وهو يتحدث عن  العلاقة بين الأوكرانيين والروس: "الرئيس زيلينسكي ليس حقيقياً، لقد سرقوا زيلينسكي واستبدلوه بشبيه له. وهذا الفيديو دليل يثبت أن زيلينسكي الحقيقي، الذي صوتنا لصالحه، اختفى في مكان ما".
 
وفي الشريط قال زيلينسكي: "روسيا وأوكرانيا، نحن حقاً شعبان شقيقان. أعرف ملايين وآلاف الأشخاص الذين يعيشون في روسيا - هم أناس رائعون. نحن من نفس اللون، لدينا نفس الدم، كلنا نفهم بعضنا البعض بغض النظر عن اللغة".
 
خلال فترة رئاسته، طرح زيلينسكي عدة مبادرات وصفتها روسيا بأنّها "عنصرية ومعادية"، ومن بينها قانون "حول الشعوب الأصلية لأوكرانيا"، والذي لا يشمل الروس. 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-07-04
03:30 | 2021-07-04
03:00 | 2021-07-04
02:30 | 2021-07-04
02:00 | 2021-07-04
01:00 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website