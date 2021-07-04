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عربي-دولي
العثور على 19 شخصاً أحياء في منطقة الانهيار الأرضي باليابان!
Lebanon 24
04-07-2021
|
03:00
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أنّ رجال الإنقاذ عثروا على 19 شخصاً على قيد الحياة، في منطقة الانهيار الأرضي في مدينة أتامي بمحافظة شيزوكا.
وأضاف سوغا، في حديث نقلته وكالة "كيودو": "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن ضحيتين وأصيب اثنان آخران. وتم إنقاذ 19 شخصاً. ويعتبر العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. ووفقا للتقديرات الأولية، فقد تضرر 130 منزلا ومبنى".
في وقت سابق، قالت السلطات المركزية إن ما لا يقل عن 20 شخصاً يعتبرون في عداد المفقودين، لكن السلطات المحلية تعتقد أن هذا الرقم قد يكون أعلى.
وقع انهيار أرضي في أتامي، التي يبلغ عدد سكانها 37 ألف نسمة، صباح يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة.
المصدر: روسيا اليوم
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