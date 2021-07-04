عربي-دولي

"طيران الإمارات" تعلق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية!

Lebanon 24
04-07-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-839479-637609907485185978.jpg
Doc-P-839479-637609907485185978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام إماراتية أنّ شركة "طيران الإمارات"، ستعلّق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتباراً من اليوم الأحد.
 
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "البيان" الإماراتية، فإنّ الشركة أشارت إلى أنّ "قرار التعليق الذي سيسري اعتباراً من اليوم الأحد، 4 تموز 2021، في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، جاء وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية"، لافتة إلى أنه "لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021، للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية".

وأوضحت "البيان" أنّ آخر رحلات "طيران الإمارات" من وإلى السعودية بتاريخ اليوم كانت كما يلي:

"دبي، جدة، دبي - EK2805 / EK2806، دبي، الرياض، دبي - EK2817 / EK 2818، دبي، الدمام، دبي - EK2821 / EK2822".

كما كشفت "البيان" أنه وفقا لـ"طيران الإمارات"، "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز"، في حين أنه "بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-07-04
16:30 | 2021-07-04
16:21 | 2021-07-04
16:00 | 2021-07-04
15:30 | 2021-07-04
15:00 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website