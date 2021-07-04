من الثورة إلى الإعلان.. لماذا تحتفل أميركا باستقلالها في 4 تمّوز؟!





والاحتفال يوافق 4 تموز من كل عام، رغم أنه لم يكن اليوم الذي أٌعلن فيه الاستقلال عن المملكة المتحدة، وهو يوم 2 تموز 1776، ولا اليوم الذي بدأت فيه الثورة الأميركية، فقد كان ذلك في نيسان 1775، كما أنه لم يكن اليوم الذي خط فيه توماس جيفرسون، الذي أصبح الرئيس الثالث للولايات المتحدة فيما بعد، المسودة الأولى لإعلان الاستقلال، فقد كان ذلك في حزيران 1776.



كما أنه ليس اليوم الذي تم فيه تسليم إعلان الاستقلال إلى بريطانيا، بل حدث ذلك في تشرين الثاني 1776.



فماذا حدث في 4 تموز 1776؟

بحسب ما ذكر تقرير نشره موقع "الحرة"، فإنّ 4 تموز 1776هو اليوم الذي وافق فيه الكونغرس القاري، الذي يضم ممثلو 13 عشر مستعمرة بريطانية، على الصياغة النهائية لإعلان الاستقلال، بعد مناقشات دامت يومين.



في المئة عام الأولى، لم يكن الأميركيون يحتفلون بهذا اليوم، ولكن في عام 1870، أعلن الكونغرس لأول مرة يوم 4 تموز وطنية كجزء من مشروع قانون للاعتراف رسميًا بالعديد من العطلات.



استقلال الولايات المتحدة

بعد سنوات مضطربة، أقر فيها البرلمان البريطاني ضرائب وإجراءات تعسفية، اشتعل غضب الأميركيين، وخاصة في مستعمرة ماساتشوستس في شرق القارة.



في شباط 1775، اعتبرت بريطانيا ماساتشوستس مستعمرة في حالة تمرد. وفي أبريل من نفس العام، اندلعت المعارك الأولى في الثورة ضد القوات البريطانية في مدينة بوسطن، التي شارك فيها عدد قليل من المستعمرات. ولكن بحلول منتصف العام التالي، انضمت معظم المستعمرات للثورة. تحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال في 4 تموز من كل عام، وهو يوم ولادة أميركا كدولة مستقلة منذ 245 عاماً.والاحتفال يوافق 4 تموز من كل عام، رغم أنه لم يكن اليوم الذي أٌعلن فيه الاستقلال عن المملكة المتحدة، وهو يوم 2 تموز 1776، ولا اليوم الذي بدأت فيه الثورة الأميركية، فقد كان ذلك في نيسان 1775، كما أنه لم يكن اليوم الذي خط فيه توماس جيفرسون، الذي أصبح الرئيس الثالث للولايات المتحدة فيما بعد، المسودة الأولى لإعلان الاستقلال، فقد كان ذلك في حزيران 1776.كما أنه ليس اليوم الذي تم فيه تسليم إعلان الاستقلال إلى بريطانيا، بل حدث ذلك في تشرين الثاني 1776.بحسب ما ذكر تقرير نشره موقع "الحرة"، فإنّ 4 تموز 1776هو اليوم الذي وافق فيه الكونغرس القاري، الذي يضم ممثلو 13 عشر مستعمرة بريطانية، على الصياغة النهائية لإعلان الاستقلال، بعد مناقشات دامت يومين.في المئة عام الأولى، لم يكن الأميركيون يحتفلون بهذا اليوم، ولكن في عام 1870، أعلن الكونغرس لأول مرة يوم 4 تموز وطنية كجزء من مشروع قانون للاعتراف رسميًا بالعديد من العطلات.بعد سنوات مضطربة، أقر فيها البرلمان البريطاني ضرائب وإجراءات تعسفية، اشتعل غضب الأميركيين، وخاصة في مستعمرة ماساتشوستس في شرق القارة.في شباط 1775، اعتبرت بريطانيا ماساتشوستس مستعمرة في حالة تمرد. وفي أبريل من نفس العام، اندلعت المعارك الأولى في الثورة ضد القوات البريطانية في مدينة بوسطن، التي شارك فيها عدد قليل من المستعمرات. ولكن بحلول منتصف العام التالي، انضمت معظم المستعمرات للثورة.

ومع تسارع الأحداث، اجتمع ممثلو المستعمرات في الكونغرس، وكلفوا الجنرال المتقاعد جورج واشنطن بتشكيل جيش يمثل المستعمرات الثلاثة عشر، التي أصبحت فيما بعد الولايات المؤسسة.



حاصر الجيش الأميركي الجديد بوسطن وطرد القوات البريطانية منها، كما اشتبك مع القوات البريطانية في مختلف أنحاء القارة من كندا شمالا إلى ساوث كارولينا جنوبا.



وفي 7 حزيران عام 1776، اجتمع الكونغرس القاري في مبنى ولاية بنلسفانيا، أصبحت تعرف بقاعة الاستقلال لاحقا، في فيلادلفيا، وقدم مندوب فرجينيا ريتشارد هنري لي، اقتراحًا يدعو إلى استقلال المستعمرات عن بريطانيا.



وبعد جدل، أرجأ الكونغرس التصويت على قرار لي، لكنه عين لجنة من خمسة أعضاءهم: توماس جيفرسون من فيرجينيا، وجون آدامز من ماساتشوستس، وروجر شيرمان من ولاية كونيتيكت، وبنجامين فرانكلين من بنسلفانيا، وروبرت آر ليفينغستون من نيويورك، لصياغة بيان رسمي يبرر الاستقلال عن بريطانيا العظمى.



وفي 2 تموز من نفس العام، صوت الكونغرس القاري لصالح قرار لي من أجل الاستقلال في تصويت شبه إجماعي. وفي الرابع من تموز، اعتمد الكونغرس القاري رسميًا إعلان الاستقلال.



بعد نشر الإعلان خرج الأميركيون في ولايات عدة وقطعوا لافتات وهدموا تماثيل تعبر عن السيادة البريطانية.



من جانبها، ردت بريطانيا بإصدار منشورات ترفض إعلان الاستقلال. واستمرت المعارك لمدة 5 سنوات بعد إعلان الاستقلال، تحالف فيها الأميركيون مع فرنسا وأسبانيا والقبائل السكان الأصليين، وتغلبوا على البريطانيين في الشمال قبل ان تتركز المعارك في الجنوب.



وفي تشرين الأول 1781، حقق الأميركيون الانتصار في آخر المعارك في يوركتاون في ولاية فيرجينا.



بعد عامين على هذا الانتصار، في 3 أيلول 1783، وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقية سلام في باريس، اعترفت فيها بريطانيا بالاستقلال الأميركي.