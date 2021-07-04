السعودية.. إجراء عاجل بعد قرار منع الرحلات من الإمارات!





وقال مدير عمليات الخطوط السعودية، بندر الفوزان، في تصريح لقناة "الإخبارية" الرسمية، إنّه "بمجرد صدور القرار القاضي بتعليق الرحلات حتى الأحد، تم تسيير 23 رحلة مجدولة وغير مجدولة من دبي وأبوظبي لزيادة سعة المقاعد إلى 3 أضعاف" السعة الاعتيادية، وذلك خصيصاً لإعادة المواطنين السعوديين الموجودين في الإمارات.



وستكون آخر رحلة لإعادة المواطنين السعوديين قبل الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة قبل تعليق الرحلات الجوية. ضاعفت "الخطوط الجوية السعودية" رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة المواطنين الموجودين هناك عقب قرار وزارة الداخلية الأخير بمنع سفر السعوديين إلى الدولة الجارة بسبب مستجدات الوضع الوبائي.وقال مدير عمليات الخطوط السعودية، بندر الفوزان، في تصريح لقناة "الإخبارية" الرسمية، إنّه "بمجرد صدور القرار القاضي بتعليق الرحلات حتى الأحد، تم تسيير 23 رحلة مجدولة وغير مجدولة من دبي وأبوظبي لزيادة سعة المقاعد إلى 3 أضعاف" السعة الاعتيادية، وذلك خصيصاً لإعادة المواطنين السعوديين الموجودين في الإمارات.وستكون آخر رحلة لإعادة المواطنين السعوديين قبل الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة قبل تعليق الرحلات الجوية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلن أمس السبت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا.

واليوم أعلنت شركة "طيران الإمارات" أنّها ستعلّق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتباراً من اليوم الأحد.