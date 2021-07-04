العثور على 4 جثث في حريق غابات بقبرص

عثر على أربع جثث متفحّمة، يعتقد أنها جثث مصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية الأحد.وقال نيكوس نوريس للصحافيين الأحد "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات (القتلى).. تدل جميع المؤشرات إلى أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ الأمس (السبت)"، مضيفا أنه يُعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية.من جانبه، قال الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، إن حرائق الغابات "مأساة" والأسوأ منذ عقود.