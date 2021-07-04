عربي-دولي

دولة عربية تُصنّف الأولى عالمياً في التلقيح ضد كورونا

Lebanon 24
04-07-2021 | 06:31
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كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن الإمارات تفوقت على سيشيل، لتصبح الدولة الأكثر تلقيحاً ضد فيروس كورونا في العالم، وفقاً لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.

وقالت الوكالة إن "الإمارات قدمت 15.5 مليون جرعة، وهي كافية لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين".

ومنحت سيشيل جرعات كافية لتغطية 71.7 ٪ من سكانها الذين يقل عددهم عن 100000 نسمة.

ومع ذلك، تبقى معدلات الإصابة في الإمارات مرتفعة، وتراوح عدد الإصابات اليومية عند حوالي 2000 منذ آذار بعدما بلغت ذروة حوالي 4000 حالة في شباط. وتختبر الإمارات عدداً أكبر من الأشخاص بالنسبة كل فرد مقارنة بمعظم الدول، كما أنها تتميز بواحد من أقل معدلات الوفيات في العالم.

وعلى عكس بلدان أخرى، تجنبت البلاد إلى حد كبير عمليات الإغلاق منذ خروجها من الإغلاق العام الماضي. وفي حين أعلنت أبو ظبي عن بعض القيود والخطط لحصر الأماكن العامة للمطعمين اعتباراً من آب، تظل دبي مفتوحة إلى حد كبير.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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