وزير الري الإثيوبي: بناء سد النهضة يستمر وفق الجدول

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن بلاده تواصل أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق حسب الخطط المطروحة، رغم التوترات المتصاعدة حوله.وزير الري الإثيوبي: بناء سد النهضة يستمر وفق الجدولالجامعة العربية: سد النهضة قد يتحول لقضية حقوق إنسان ومجلس الأمن سيستمع للأطراف الثلاثةوأشار بيكيلي، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" أن وزارته والشركة الإثيوبية للطاقة الكهربائية أجرتا أمس بالتعاون مع المقاولين تقييما لموقع السد، مضيفا: "أعمال بناء سد النهضة تجري وفقا للجدول المطروحة وحسب ما كان مخططا"