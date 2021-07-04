عربي-دولي

وزير الري الإثيوبي: بناء سد النهضة يستمر وفق الجدول

Lebanon 24
04-07-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-839520-637609993435002376.jpg
Doc-P-839520-637609993435002376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن بلاده تواصل أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق حسب الخطط المطروحة، رغم التوترات المتصاعدة حوله.

وزير الري الإثيوبي: بناء سد النهضة يستمر وفق الجدولالجامعة العربية: سد النهضة قد يتحول لقضية حقوق إنسان ومجلس الأمن سيستمع للأطراف الثلاثة
وأشار بيكيلي، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" أن وزارته والشركة الإثيوبية للطاقة الكهربائية أجرتا أمس بالتعاون مع المقاولين تقييما لموقع السد، مضيفا: "أعمال بناء سد النهضة تجري وفقا للجدول المطروحة وحسب ما كان مخططا"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-07-04
16:30 | 2021-07-04
16:21 | 2021-07-04
16:00 | 2021-07-04
15:30 | 2021-07-04
15:00 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website