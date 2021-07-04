عربي-دولي

سفير موسكو لدى واشنطن: لا تقدم كبير في العلاقات بين أمريكا وروسيا

Lebanon 24
04-07-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-839525-637609999341086446.jpg
Doc-P-839525-637609999341086446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إنه لا تقدم كبير في العلاقات بين واشنطن وموسكو.
وأوضح السفير، في تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم السبت، أنه لم يحدث تقدم كبير في العلاقات الروسية  الأمريكية، منذ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في جنيف، منذ أيام.

وقال أنتونوف، "أعتقد أنه سيكون من غير الحكمة من جانبي أن أقول إن هناك بعض التحولات الهامة في العلاقات الروسية الأمريكية قد حدثت".

وتابع: "لم تمر سوى عشرة أيام، واليوم هو اليوم الحادي عشر من إقامتي في الولايات المتحدة".

والتقى الرئيسان الأمريكي والروسي في جنيف في 16 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي اعتمدا بيانًا مشتركًا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأفاد بيان القمة بأن روسيا والولايات المتحدة تسعيان إلى إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر من خلال الحوار.

وقال البيان: "لقد أثبتت روسيا والولايات المتحدة أنهما، حتى في أوقات التوتر، قدرتهما على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المشتركة لضمان القدرة على التنبؤ في المجال الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية".

وأضاف: "لتحقيق هذه الأهداف، ستطلق روسيا والولايات المتحدة قريبًا حوارًا ثنائيًا شاملًا حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون موضوعيًا وحيويًا. من خلال هذا الحوار، نسعى جاهدين لوضع الأساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وتخفيف المخاطر".
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-07-04
16:30 | 2021-07-04
16:21 | 2021-07-04
16:00 | 2021-07-04
15:30 | 2021-07-04
15:00 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website