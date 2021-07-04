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الفاتيكان: البابا فرنسيس في المستشفى للخضوع لعملية جراحية

Lebanon 24
04-07-2021 | 17:17
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 أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني أن "البابا فرنسيس دخل مستشفى في روما بعد ظهر اليوم، لإجراء جراحة مقررة للقولون.
 
وقال بروني إن البابا (84 عاما) يعاني من "تضيق رتجي مصحوب بأعراض" في القولون.

ولم يتضح موعد إجراء الجراحة، لكن بروني قال إن بيانا آخر سيصدر في وقت لاحق.
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