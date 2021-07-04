إيلون ماسك يثير غضباً واسعاً على "تويتر".. ماذا قال؟

أثار الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" الملياردير إيلون ماسك، ضجة واسعة عبر "تويتر"، وذلك بعد تغريدته الداعمة للصين في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.وردّ ماسك على تغريدة من إحدى وسائل الإعلام التابعة للدولة في الصين، والتي نقلت عن رئيس البلاد شي جين بينغ حديثه عن ازدهار دولته.وقال الملياردير الأميركي في معرض ردّه: "الازدهار الاقتصادي الذي حققته الصين مذهل حقاً، لا سيما في البنية التحتية. أنا أشجع الناس على الزيارة والرؤية بأنفسهم".وفور نشر إيلون ماسك هذا التعليق، توالت ردود الفعل باتجاهه، وقد اعتبر العديد من المتابعين والمراقبين أنه يدعم النظام الصيني.ومع هذا، ردّ أحد المستخدمين بالقول: "هل يجب أن نثني أيضاً على تعذيبهم واستعبادهم للأقليات العرقية؟".كذلك، فقد سلط بعض المستخدمين الضوء على انتهاكات الصين ضد أقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ الصينية، مطالبين ماسك بزيارة شينجيانغ ورؤية معسكرات الاعتقال فيها بنفسه.وتواجه الصين التي يتغنى ماسك بانجازاتها، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الإيغور، وهو الأمر الذي أثار تحركاً دولياً واسعاً.