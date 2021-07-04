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مع تفاقم الأزمة.. هجوم جديد على محطة لتوليد الطاقة بالعراق

Lebanon 24
04-07-2021 | 15:00
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أقدمت مجموعة مجهولة في العراق، على أعمال تخريبية في محطة لتوليد الكهرباء شمالي مدينة البصرة، بينما تسعى الحكومة جاهدة إلى إيجاد لحل لمعضلة انقطاع التيار، في ظل الحر الشديد الذي تشهده البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز"، فقد أظهرت مقاطع فيديو تحطيم أجزاء واسعة داخل محطة الناحية الكهربائية، جنوبي العراق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي عقب عمليات ممثالة استهدفت محطات وخطوطا كهربائية في عدة مناطق.

وأضحت أزمة الكهرباء في العراق واحدة من المعضلات التي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حلها، وسط استياء في الشارع من تردي الخدمات.

وتقف أسباب متعددة وراء الأزمة منها هجمات استهدفت خطوطا رئيسية لنقل الطاقة الكهربائية، بإطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة.

ودفع هذا الأمر بالحكومة العراقية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة، في محاولة لمنع تكرار استهداف المحطات والخطوط الكهربائية.

وكلفت الحكومة القوات المشتركة بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها، وطلبت منها تولي حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتخصيص قوة خاصة لهذه المهام.

فضلا عن ذلك، كما قررت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة؛ من بينها فتح محطات جديدة والربط الخارجي مع دول مجاورة.

وخلف انقطاع الكهرباء تذمرا واسعا لدى العراقيين خاصة في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، خاصة مع ارتفاع  الحرارة التي فاقت خمسين درجة في بعض المناطق.
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