عربي-دولي

قتلى في اشتباكات بين الجيش ومعارضين في ميانمار

Lebanon 24
04-07-2021 | 16:30
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قُتل ما لا يقل عن 25 شخصا في اشتباكات بين الجيش ومعارضي المجلس العسكري في وسط ميانمار (بورما)، وفق ما أفاد قرويون، الأحد، حيث يتزايد عدد السكان الذين باتوا يحملون السلاح لمواجهة النظام بعد انقلاب الأول من شباط.

منذ الانقلاب العسكري، والإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، تشهد البلاد اضطرابات أسفرت عن سقوط أكثر من 890 قتيلا، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.

وفي بعض المناطق، قام المدنيون بتنظيم أنفسهم ضمن "مجموعات دفاعية" لمواجهة المجلس العسكري، مستخدمين في أغلب الأحيان بنادق صيد أو أسلحة محلية الصنع. 

وتشهد المنطقة المحيطة بساغينغ (وسط) تزايدا  في المناوشات بين هذه المجموعات والجيش، مع اندلاع اعمال قتالية الجمعة في مقاطعة دباين.

وذكر سكان في حديث لوكالة فرانس برس، أن الجنود فتحوا النار على قرية بالقرب من الغابة لطرد أعضاء مجموعة الدفاع المحلية.

بدوره، قال أحد القرويين: "سمعنا دوي 26 طلقة مدفعية". وأضاف: "أطلقوا النار على كل شيء يتحرك على الطريق وفي القرية" مشيراً إلى وجود مدنيين بين الضحايا.

وانتظر القرويون حلول اليوم التالي لمغادرة منازلهم وإحصاء الضحايا، بحسب شاهد آخر ساعد في انتشال الجثث بمحيط دباين. 

وقال "عثرنا في البدء على تسعة قتلى وقمنا بدفنهم" السبت، لافتا إلى انتشال ثمانية آخرين من قبل فريق ثان. وتم العثور على ثمانية جثامين الأحد.

وأوضح قوله: "لقد لاحظت أن أغلبهم تم قتله بطلقة في الرأس" وأكد هذه المعلومة شخص آخر شارك في الدفن.

وتكثف الوجود العسكري في المنطقة مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار خشية حدوث هجوم آخر، بحسب المصدر نفسه.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى حصيلة أعلى، لكن ليس من الممكن التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا.

وأكدت وسائل إعلام رسمية تعرض جنود في دورية لكمين، في حين ذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" أن الجنود صدوا "الإرهابيين المسلحين" وعثروا بعد ذلك على "أربع قذائف وستة أسلحة نارية".

وفي هجوم اخر وقع بمنطقة ساغينغ، قُتل عنصر من القوات الامنية وتعمل السلطات "على ضمان استقرار المنطقة" بحسب الصحيفة.

ويتحدى المتظاهرون يوميا المجلس العسكري رغم تعرضهم للقمع الشديد.

والأحد، نظم السكان تظاهرات في ساغينغ، ورفع كل منهم أصابعه الثلاث في إشارة تدل على المقاومة.
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