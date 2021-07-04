عربي-دولي

قذيفتان تستهدفان قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا

Lebanon 24
04-07-2021 | 16:21
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ذكرت قناة "روسيا اليوم"، مساء الأحد، أنّ قذيفتين سقطتا على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بدير الزور في سوريا.

ونقلت القناة عن فرهاد شامي مدير المركز الاعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، إن القذيفتين الصاروخيتين المجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا داعش.

وأكد فرهاد شامي أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد أعلنت في 28 حزيران أن وحداتها تعرضت لهجمات صاروخية وصفتها بالخطيرة في محيط حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

ونشر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بيانا حول الهجمات الصاروخية في دير الزور قال فيه إن قواعد عسكرية متقدمة لمحاربة داعش تابعة لـ"قسد" تعرضت إلى "هجمات صاروخية خطيرة"، في منطقة حقل العمر بريف دير الزور، وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط.
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