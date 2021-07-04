البابا فرنسيس يجري عملية جراحية في الأمعاء.. والفاتيكان يكشف عن حالته الصحية

قال الفاتيكان، الأحد، إن البابا فرنسيس "في حالة جيدة" بعد عملية جراحية في الأمعاء خضع لها تحت التخدير العام.وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان إن البابا البالغ من العمر 84 عاما "استجاب بشكل جيد" للجراحة، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الجراحة وكم من الوقت سيبقى في المستشفى.وكان الفاتيكان قد أعلن في وقت سابق أن البابا سيخضع لعملية جراحية بسبب التهاب في القولون.وأشار إلى أنه أدخل إلى مستشفى غاميلي الجامعي "لإجراء عملية جراحية مقررة سابقا" بسبب تشكل جيب على جدار القولون يميل إلى الانتشار مع تقدم العمر.ومن المضاعفات المحتملة لهذه الحالة، تضيّق غير طبيعي في القولون.