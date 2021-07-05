عربي-دولي

"أبشركم بقرب موتي".. تصريح خطير لمقتدى الصدر (فيديو)

Lebanon 24
05-07-2021 | 00:30
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تحدث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن قرب موته أو "استشهاده" في تصريح لم يدل بمثله سابقا.

وقال خلال لقائه فريقا من قيادات التيار: "يبدو أن هناك شيئا ينشط التيار الصدري، وهو موتي أو قتلي، ومن ثم تقولون إن مقتدى مات ومن الممكن أن أكون شهيدا جديدا ويحيي هذا الموت شيئا من الذي اندثر".
 
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