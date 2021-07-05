"أبشركم بقرب موتي".. تصريح خطير لمقتدى الصدر (فيديو)

تحدث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن قرب موته أو "استشهاده" في تصريح لم يدل بمثله سابقا.



وقال خلال لقائه فريقا من قيادات التيار: "يبدو أن هناك شيئا ينشط التيار الصدري، وهو موتي أو قتلي، ومن ثم تقولون إن مقتدى مات ومن الممكن أن أكون شهيدا جديدا ويحيي هذا الموت شيئا من الذي اندثر".