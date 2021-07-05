زعيمة معارضة تركية: لهذا السبب علينا الحوار مع الأسد

شددت المعارضة التركية ميرال أقشنر زعيمة حزب "إيي" على ضرورة إطلاق حوار مباشر بين الحكومة التركية، والحكومة السورية.وجاء ذلك في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، تطرقت فيه إلى السياسات الخارجية التركية.وأوضحت أقشنر أن حل مسألة اللاجئين السوريين في تركيا يتطلب إجراء محادثات مباشرة مع دمشق.وأضافت قائلة: "كي نتمكن من إيجاد حل مناسب يضمن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، يجب على الحكومة التركية البدء بحوار مباشر مع الرئيس السوري بشار الأسد".وقالت: "نحن في "إيي" لا نطالب بترحيل السوريين قسرا وإعادتهم إلى بلادهم وتركهم يواجهون مصيرا مجهولا، بل ندعو للحوار مع دمشق لضمان سلامة هؤلاء اللاجئين بعد عودتهم إلى بلادهم".