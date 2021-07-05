عربي-دولي

بسبب تداعيات كوفيد.. رئيس وزراء أوروبي يدخل المستشفى

Lebanon 24
05-07-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-839731-637610722857429076.jpg
Doc-P-839731-637610722857429076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن رئيس الوزراء، كزافييه بيتيل، نُقل إلى المستشفى، الأحد، وسيخضع للمراقبة بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

وذكر بيان الحكومة أن بيتل، البالغ 48 عاما، سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.

وبدأ بيتيل، في 27 حزيران، حجرا صحيا استمر عشرة أيام، بعد أقل من يومين من حضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الابلاغ عن إصابة أي من القادة الاوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة.

وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ قد تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا في 6 أيار.

وشهدت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 630 ألفا، زيادة في الإصابات خلال الأيام العشرة الأخيرة، وتأكدت إصابة 136 شخصا بفيروس كورونا، السبت، وهو مستوى سُجل آخر مرة منتصف أيار.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-07-05
06:00 | 2021-07-05
05:30 | 2021-07-05
05:00 | 2021-07-05
04:30 | 2021-07-05
04:30 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website