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عربي-دولي
بسبب تداعيات كوفيد.. رئيس وزراء أوروبي يدخل المستشفى
Lebanon 24
05-07-2021
|
01:00
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أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن رئيس الوزراء، كزافييه بيتيل، نُقل إلى المستشفى، الأحد، وسيخضع للمراقبة بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.
وذكر بيان الحكومة أن بيتل، البالغ 48 عاما، سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.
وبدأ بيتيل، في 27 حزيران، حجرا صحيا استمر عشرة أيام، بعد أقل من يومين من حضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الابلاغ عن إصابة أي من القادة الاوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة.
وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ قد تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا في 6 أيار.
وشهدت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 630 ألفا، زيادة في الإصابات خلال الأيام العشرة الأخيرة، وتأكدت إصابة 136 شخصا بفيروس كورونا، السبت، وهو مستوى سُجل آخر مرة منتصف أيار.
المصدر:
الحرة
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