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وفاة قريبة الأسد في دمشق (صور)

Lebanon 24
05-07-2021 | 02:30
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توفيت في دمشق سلمى مخلوف زوجة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد المقيم في فرنسا منذ عقود. 
 
 
 
 
ونشر دريد النجل الأكبر لرفعت وسلمى الأسد عبر صفحته الشخصية نسخة عن النعوة التي نشرتها عائلتا آل الأسد وآل مخلوف.

وورد في النعوة اسم زوج الراحلة رفعت الذي شغل مواقع مهمة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، كان أبرزها قائد سرايا الدفاع.

كما وردت في النعوة إضافة إلى دريد الأسد نجل الراحلة، أسماء أخوته غير الأشقاء من أبيه وهم مضر وفراس وسومر وسوار وريبال الأسد.

كما نعا الأخير زوجة أبيه على "فيسبوك".
 
وبين الأسماء المدرجة في النعوة أشقاء رفعت الأسد وهم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبهجت، وأحمد، ومحمد، وإبراهيم، وإسماعيل، وجميل، إضافة إلى أخوات زوجها، وجميعهم متوفون باستثناء رفعت.

ويرد في النعي أن سلمى توفيت يوم الجمعة عن 84 عاما.

 
المصدر: وكالات
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