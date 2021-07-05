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بعد "عطل تقني".. إعادة تشغيل محطة بوشهر النووية الإيرانية

Lebanon 24
05-07-2021 | 03:30
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عاودت محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران العمل وأعيد ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب "عطل تقني"، وفق ما أفاد رئيسها محمود جعفري ليل الأحد الإثنين.

 

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن جعفري، وهو أيضا نائب رئيس المنظمة الإيرانية، قوله إن العطل "تم إصلاحه"، وعاودت المحطة التي تبلغ قوتها ألف ميغاوات، انتاج الكهرباء اعتبارا من أمس الأحد.

 

وفي يوم 21 حزيران أعلنت إيران إغلاقا طارئا للمنشأة النووية، من أجل القيام بإصلاحات فنية.

 

يشار إلى أن روسيا كانت قد شيدت محطة بوشهر، وزودته بمفاعل ينتج نحو 1000 ميغاواط من الطاقة، وتسلمته إيران رسميا في أيلول 2013 بعد أعوام من التأخير، بحسب فرانس برس.

 

وفي عام 2016، بدأت شركات إيرانية وروسية بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط، بينما تشير التقديرات الى أن انجاز العمل فيهما سيتطلب 10 أعوام.

 

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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