عربي-دولي

لماذا تغيظون الدب؟ مقالة عن الجيش الروسي تغضب البريطانيين

Lebanon 24
05-07-2021 | 04:30
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قراء صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية غضبوا من المقالة المخصصة لتدريب الجيش الروسي.

 

فقد أجرى الطيران الروسي مؤخرا رحلات تدريب قتالية فوق البحر الأسود. مارست الطائرات مهمة توجيه ضربات صاروخية وقنابل لسفن العدو افتراضي.

 

وصفت مقالة "ديلي إكسبريس" هذا التدريب بأنه "الاستعداد للحرب"، في الوقت نفسه، تشارك القوات الجوية الملكية لبريطانيا العظمى في مناورات Sea Breeze الواسعة النطاق في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، جنبًا إلى جنب مع شركاء في حلف شمال الأطلسي. واتهم معلقون للصحيفة البريطانية وسائل الإعلام والحكومة بمعايير مزدوجة.

 

وكتب أحد مستخدمي الموقع Truebrit: "كل الدول لديها برامج لتدريب قواتها، وهم يفعلون ذلك طوال الوقت. إن افتراض أن روسيا كانت تستعد للحرب فقط لأننا أبحرنا عبر البحر الأسود هو أمر ساذج وغبي".

 

واتفق ران ذا مان على ذلك، بقوله: "إن وسائل الإعلام تتعارض بشدة مع روسيا وبوتين".

 

وأضاف معلق تحت الاسم المستعار WilliamTaylor5: "لماذا لا تجري القوات الجوية البريطانية مناورات؟".

 

وبدأ مستخدمون آخرون في انتقاد الحكومة البريطانية.

 

وأشار يتي بسخرية: "بريطانيا آمنة. لست متأكدًا من أن روسيا تريد غزونا لدفع جميع تكاليف الرعاية الاجتماعية المرتبطة برعاية ملايين المهاجرين".

 

 

المصدر: سبوتنيك
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